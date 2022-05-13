В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб один житель и пятеро были ранены

В Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один мирный житель и пятеро были ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За прошедшие сутки украинские военные обстреляли республику 37 раз.

«На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 122 мм, минометы 120 мм. На горловском — РСЗО «Град», артиллерию 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, СПГ/РПГ. Выпустив 285 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Под огнем оказались Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, районы Горловки, населенные пункты Гольмовский, Озеряновка, Широкая Балка, Михайловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Верхнеторецкое.

Ранения получили пятеро мирных жителей в Горловке, Ясиноватой, Верхнеторецком.

Всего повреждено 41 домостроение в Кировском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли населенный пункт Владимировка. По предварительной информации, есть погибшие и раненые. Жителей призвали не выходить из дома без лишней надобности и не покидать убежище во время обстрела.

В тот же день представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК рассказало, что с 17 февраля по 12 мая в ЛНР погибли 25 мирных жителей, в том числе ребенок, в результате атак со стороны ВСУ. Еще 50 человек получили ранения.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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