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Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР

В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстреле Владимировки
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Украинские военные обстреляли населенный пункт Владимировка в Донецкой Народной Республике. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили в четверг, 12 мая, о нескольких погибших и раненых.

Спецоперация в Донбассе 12 мая. Текстовая трансляция
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«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Ред.) во Владимировке по улице Каштановой произошло попадание боеприпаса в домостроение. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Подробности уточняются», — говорится в Telegram-канале штаба.

Жителей призвали не выходить из дома без лишней надобности и не покидать убежище во время обстрела.

Ранее в этот день боец ДНР с позывным Молодой показал корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину вооружение, которое украинские военные бросили при отходе из города Рубежное. По его словам, боевики отступали в спешке, поэтому оставили много оружия. Оно перешло военнослужащим ДНР как трофейное.

Накануне корреспондент «Известий» сообщил, что украинские военные открыли огонь из танка по зданию гимназии в Рубежном. В результате обстрела часть помещений была разрушена.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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