Спецоперация в Донбассе 12 мая. Текстовая трансляция

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Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Ранее компания приостановила все новые операции и международные поставки в страну.





Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал, что Германия уже оплатила поставки российского газа в рублях по предложенной Москвой схеме. «Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — заявил Драги. Он также выразил уверенность, что платежи за российский газ продолжатся.





Киев предложил обменять раненых украинских военных с «Азовстали» на российских военнопленных, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что договоренностей по этому плану еще нет, идут переговоры.





Посольство РФ в США призвало американскую общественность сопоставлять факты и не копировать откровенные фальшивки о якобы угрозе применения российскими вооруженными силами химоружия на Украине.





Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно €195 млрд, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, сообщила Financial Times.





Число пострадавших в результате обстрела села Солохи в Белгородской области силами Вооруженных сил Украины выросло до семи человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «7 раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь», — написал он в своем Telegram-канале. Накануне сообщалось, что служащие ВСУ обстреляли село Солохи в Белгородской области из системы залпового огня «Ураган». Огонь был открыт по мирной территории, на которой не находилось стратегических объектов.





С 17 февраля по 12 мая в ЛНР погибли 25 мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что за 12 недель зафиксировано 933 обстрела территории республики украинскими войсками, всего противник применил 9616 боеприпасов.





Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры одного из центров размещения военнопленных Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что в центры поступает много военнопленных, поэтому приходится увеличивать количество мест. По словам начальника Центра, в основном туда попадают бывшие члены теробороны. Он пояснил, что это люди, которые не имеют навыков боевых действий, те, которые даже не служили в армии. По прибытии военнопленных осматривают медики, затем проводится подстрижка и санитарная обработка.





Херсонская область взяла курс на интеграцию в состав России и не отойдет от него, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Также местные власти заявили, что область готова бесплатно поставлять днепровскую воду в Крым.