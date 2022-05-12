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Военный ДНР показал брошенное ВСУ оружие в Рубежном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Молодой» показал корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину вооружение, которое военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили при отходе из города Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР).

По словам «Молодого», украинские военные отступали в спешке, поэтому оставленного вооружения здесь много. Оно переходит военнослужащим ДНР как трофейное.

«Бывает, заходишь во дворы, там ящиками лежит оружие или гранаты разбросаны. Это потом все обратно полетит. И снаряды, и патроны, и гранаты», — рассказал боец ДНР.

Военный показал съемочной группе «Известий» найденный ручной противотанковый гранатомет РПГ-7.

«Нашел, во дворе валялась. Можно найти через каждый метр. Патроны валяются. Брошенного оружия очень много, это время занимает, чтобы все собрать», — уточнил «Молодой».

Он заключил, что украинским военным становится уже просто нечем отстреливаться.

11 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии в ЛНР под контроль военнослужащих Луганской Народной Республики и бойцов российского спецподразделения «Ахмат» два населенных пункта, а также пороховой завод «Заря» в ЛНР. По его словам, под полным контролем российских военнослужащих также находятся поселки Мичуринец, Электромонтажник, Факел, Радуга-2, Заря и Заря-1. Кадыров добавил, что на освобожденных территориях ведутся зачистки разобщенных националистических группировок.

В тот же день корреспондент «Известий» рассказал, что украинские военные открыли огонь из танка по зданию гимназии в городе Рубежное. В результате обстрела часть помещений была разрушена, информации о пострадавших нет, уточнил он.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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