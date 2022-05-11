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Кадыров сообщил о взятии под контроль двух населенных пунктов в ЛНР

Кадыров: в ЛНР под контроль взяты поселки Южный и Воеводовка, а также завод «Заря»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с бойцами спецподразделений «Ахмат» взяли под контроль два населенных пункта, а также пороховой завод «Заря» в ЛНР. Об этом сообщил в среду, 11 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спецоперация в Донбассе 11 мая. Текстовая трансляция
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«В ходе внезапных наступательных действий в 4 часа утра по всей линии фронта бойцы подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону и взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, попутно освобожден пороховой завод «Заря», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, под полным контролем российских военнослужащих также находятся поселки Мичуринец, Электромонтажник, Факел, Радуга-2, Заря и Заря-1.

В настоящее время на освобожденных территориях ведутся зачистки разобщенных националистических группировок. Силами ЛНР и уничтожено свыше 200 националистов и выведено из строя более 10 единиц боевой техники. Как добавляет глава Чечни, в целях сдерживания наступательной операции боевики осуществляют подрыв речных переправ.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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