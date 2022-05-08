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Боец ЛНР рассказал о боевой обстановке в Рубежном

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Боец Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) рассказал корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину об оперативной обстановке в районе фабрики Заря в городе Рубежном.

«Малость мы продвигаемся в сторону Рубежного, на промзоне заводской, но, к сожалению, продолжают сильно огрызаться. Работают и по нам, и по мирному населению, по Михайловке прилетает. Именно где нет военных, лупят именно по людям, просто по жилым массивам. Они там [на заводе] еще накопали дотов, дзотов, укреплений, подземных коммуникаций. Почему так долго и происходит», — рассказал он.

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5 мая представитель Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным «Циркач» рассказал о том, что на брошенных украинскими националистами боевых позициях нашли «боевые наркотики». «Циркач» пояснил, что препарат мог производиться в американских лабораториях на территории Украины.

3 мая Дмитрий Зименкин показал кадры разрушенного рынка в Рубежном. Рынок был разрушен в результате действий украинских боевиков.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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