«Линия» жизни: как идут бои в десяти километрах от центра Донецка

Уже восемь лет в поселке Пески, что на окраине Донецка и всего в десяти километрах от центра города, идут тяжелые позиционные бои. За это время украинские вооруженные формирования и народная милиция создали целые подземные крепости , отрытые по всем правилам фортификации. «Известия» побывали в Песках и на позициях у Авдеевке, осмотрели огромный укрепрайон, перекопанный тысячами траншей и бункеров, и узнали, насколько тяжело воевать в таких условиях и можно ли услышать квадрокоптер противника.

Страна Команчей

— Двигайтесь осторожно. Лишний раз не высовывайте голову из окопа: они за нами внимательно наблюдают, — говорит наш сопровождающий из народной милиции Донецкой республики.

Здесь украинские военные обычно не тратят пули. Они забрасывать окопы ВОГами — гранатами для подствольного гранатомета, вызывают огонь минометов или артиллерии. Бывает, прилетают «Грады». За позициями народной милиции противник наблюдает тщательно. Следят за всеми изменениями: кто приехал, кто уехал, кто и как передвигается по окопам и позициям. Малейшее изменение — и украинские военные открывают огонь.

Кто хоть раз побывал на линии фронта в Донбассе, знает, что такое «линия». Это невидимая черта, которая отделяет мирную жизнь от боевых действий. Она есть в любом месте, где идут бои. Вот здесь идет мирная жизнь: работают магазины, по улицам ходят люди, ездят машины, дети идут в школы и детские сады. Но буквально через пару сотню метров ты пересекаешь «линию». И тут же, без всякого предупреждения, начинаются укрепления, разрушенные артиллерийским огнем дома, а на земле лежат убитые и раненные.

Поселок Пески всего в десяти километрах от центра Донецка, добираться к нему не больше получаса. Мы едем на автомобиле по обычному мирному городу. Мимо идут люди, проезжают гражданские машины. Но вот перед нами блок-пост — это есть та самая «линия». За спиной у нас в нескольких сотнях метрах нормальная мирная дорога, а впереди уже начинается зона боевых действий или, как любят говорить американские военные, — «земля команчей».

Бойцы ДНР проверяют у нас документы и попускают вперед. Теперь двигаться на автомобиле можно только на очень большой скорости. В противном случае украинские военные накроют огнем артиллерии. Сама дорога во многих местах испещрена воронками от разрывов мин и снарядов. В этой ситуации твоя жизнь находится в руках водителя: малейшая ошибка может стать роковой.

— Сейчас пошла «зеленка». Украинцам стало тяжелее нас увидеть. Но могут услышать звук машины. Или вдруг увидят с квадрокоптера, тогда точно начнут стрелять, — говорит наш водитель из народной милиции.

Траншейный мир

Все восемь лет Пески — важнейший участок обороны Донецка. На севере от него находится Авдеевка. Оттуда артиллерия и реактивные системы залпового огня каждый день обстреливают Донецк. Выбить из Авдеевки противника очень тяжело. За восемь лет в треугольнике Первомайское-Авдеевка-Ясиноватая вооруженные силы Украины создали целый укрепленный район. Это сеть окопов, блиндажей, бункеров, подземных укреплений и огневых позиций.

Силы ДНР тоже не сидели сложа руки. В Песках и его окрестностях появились сложные фортификационные сооружения и десятки — если не сотни километров окопов. С 2014-го года здесь идет позиционная борьба. Это не современный конфликт с танковыми прорывами и окружениями. Вместо этого здесь — длительные артиллерийские дуэли, продвижения всего на сотни метров, ночные действиях малых групп в нейтральной полосе. И, конечно же, активно работают снайперы.

Мы идем по траншеям. Узкий проход едва позволяет разойтись двоим. Через каждые несколько метров вырыты специальные укрытия для защиты от артиллерийского огня, если он застал тебя вне блиндажей или бункеров . В таких условиях бойцы предпочитают минимум снаряжения: бронежилет, пару подсумков под магазины и гранаты. Ничего не должно мешать быстро перемещаться и сразу юркнуть в укрытие. Если чем-то зацепился, то уже можешь не выжить.

— Сегодня чуть спокойнее, — говорит командир роты, чьи бойцы занимают позицию. — Вчера противник активно работал «артой». Было много прилетов. Сейчас стреляют одиночными и редко.

В этот момент отчетливо становится слышен звук летящего снаряда. Мы быстро прячемся в блиндаже. Бойцы народной милиции наблюдают из укрытия, куда упадет снаряд. Сразу же идет доклад на командный пункт.

— Упал в метрах двухстах от позиции…., — сообщает по полевому телефону наблюдатель. Спустя несколько минут начинает работать украинская система «Град». Правда, ее ракеты падают далеко от нас.

— Вот так и живем, — смеется командир роты. — Видно заметили, что на позициях появились новенькие, и решили прощупать.

За восемь лет в Донбассе я видел бои под Новостветловкой и в Луганском аэропорту, заходил со штурмовыми группами в Дебальцево. Совсем недавно я был в Мариуполе. Но, честно говоря, тут в окопах я ощущаю себя очень некомфортно. Не унимается чувство, что при обстреле тебе практически некуда бежать — мир сжимается до размера окопа и блиндажа. И это угнетает. Так не бывает в лесу или в городе, где можно отлежаться и попытаться быстро отойти. В замкнутом пространстве такой возможности нет.

— Противник у нас с выдумкой, — рассказывает офицер народной милиции, — Еще до начала специальной военной операции любил выставить всякие баннеры или плакаты. Ну чтобы типа нас позлить. То с нецензурными словами в наш адрес, то с лозунгами.

Подземный быт

Понятно, что все время жить в траншеях бункерах и блиндажах невозможно. Личному составу надо отдыхать, питаться, стирать вещи, а оружию нужны ремонт и обслуживание.

За восемь лет на позициях появились целые подземные городки. Мы спускаемся на один такой объект. В его основе подвалы хозяйственной постройки. Наверху это неприметное строение, внизу же — целый мир.

У бойцов есть удобное расположение с нормальными кроватями и даже телевизором. Здесь отдыхают сменившиеся с позиции подразделения. Рядом столовая с запасом продовольствия. Поэтому всегда есть горячая пища.

А еще есть специальные классы, где изучают военную науку. Тут же рядом — канцелярия командира подразделения, с картой, телефонной и радиосвязью и компьютером.

— Есть позиции, где оборудованы даже полноценные мастерские. Там можно проводить сложные ремонты, — поясняет офицер ДНР.

Майский жук

Самым важным элементом современной окопной войны стали квадрокоптеры. С их помощью обе стороны ведут наблюдения за позициями, корректируют свой огонь и наводят артиллерию.

— Это миф, что «квадрик» неслышно. Мы их уже хорошо научились распознавать, — объясняет мне боец народной милиции. — Хорошо слышен звук работы их двигателей. Чуть хуже их слышно, когда «квадрик» висит. А когда они летят, то жужжат знатно.

Понимая всю опасность, военные ДНР, как и украинские боевики, стараются сбить квадрокоптеры. В дело обычно идет стрелковое оружие. И тут все зависит от опыта и навыков оператора дрона. Если он хорошо владеет своим аппаратом, то легко уходит из зоны поражения. Иногда «квадрики» возвращаются с царапинами на корпусе от пуль.

Обе стороны активно используют в борьбе с беспилотниками средства радиоэлектронной борьбы. Наиболее распространенный прием — заглушить сигнал от спутниковой навигационной системы . Тогда дрон станет неуправляемым и полетит к точке, откуда был запущен. Но бывает, что специальные станции РЭБ засекают излучение от пультов управления, и глушат его. В этом случае коптер теряет управление и переходит в свободный полет. Бывает, что на позицию оператора дрона наводят огонь артиллерии.

Сигналы от пультов управления достаточно слабые и нужны чувствительные средства радиотехнической разведки, чтобы их поймать. Но и у народной милиции, и украинских вооруженных формирований комплексы с такими возможностями есть.