В ЛНР загорелся элеватор после удара ВСУ

Элеваторный комплекс в населенном пункте Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР) загорелся в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 14 мая, сообщил корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин.

На кадрах можно оценить масштабы разрушений. На территории предприятия всё еще горят строения и оборудование. Разбитыми оказались огромные емкости для зерна, а также грузовые автомобили.

Ранее в этот день здание детского сада в Петровском районе Донецка попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины. Также при обстреле пострадало здание местной школы. В штабе призвали не выходить из дома без лишней надобности и не покидать убежище при обстрелах.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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