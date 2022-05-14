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Здание школы повреждено при обстреле украинскими бойцами района Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими бойцами Куйбышевского района Донецка. Об этом 14 мая сообщили в штабе теробороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела по пр. Кремлевский повреждено здание школы № 50. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

В штабе призвали не выходить из дома без необходимости, а во время обстрелов не покидать убежище.

8 мая Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами. В результате в жилых домах были выбиты окна и двери, а под завалами было обнаружено тело мужчины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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