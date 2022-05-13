Опубликованы кадры последствий обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Последствия обстрела Петровского района Донецка украинскими военными сняли на видео. Кадры есть в распоряжении «Известий».

8 мая ВСУ обстреляли Петровский район крупнокалиберными снарядами.

«Здесь окна вылетели, и в следующем доме погиб человек. Там дверей нет», — рассказали пострадавшие.

После атаки украинских неонацистов под завалами в одном из домов было обнаружено тело мужчины.

Кроме того, в ходе обстрела были разрушены несколько домов. В некоторых из них обвалилась кровля, выбиты стекла в окнах, разрушились стены.

7 мая корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов стал свидетелем последствий ударов украинских «Градов» по Кировскому району Донецка. Очевидцем обстрела стал местный мальчик, он рассказал журналистам, что район практически каждый день обстреливается ВСУ.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля.

На начало проведения спецоперации повлияла обострившаяся в середине февраля ситуация в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Тогда Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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