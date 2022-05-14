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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 ротных опорных пунктов ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили 28 ротных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 14 мая официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Всего представитель Минобороны сообщил о поражении 33 районов сосредоточения солдат и военной техники с помощью авиации.

В частности, по словам представителя военного ведомства, ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое.

«В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники», — добавил Конашенков.

Кроме того, в течение дня ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три крупных бункера украинских военных. Также была уничтожена пусковая установка системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Березовка.

По словам Конашенкова, российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА в районах Русской Лозовой, Питомника, Изюма Харьковской области и один над островом Змеиный. Российские ВС перехватили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» и три реактивных снаряда системы «Смерч» в Харьковской области, указал Конашенков.

До этого в субботу генерал-майор передавал, что ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ на Украине за день поразили более 200 объектов ВСУ.

По словам Конашенкова, с начала спецоперации по защите жителей Донбасса уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее, 11 мая, в Минобороны показали, как военные осуществили огневые удары по опорному пункту украинских военных, после того как личный состав противотанкового подразделения ВДВ выдвинулся в заданный для этого район. Десантники уничтожили опорные точки Вооруженных сил Украины из противотанкового управляемого вооружения, переносных ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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