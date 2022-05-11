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Минобороны показало кадры работы ВДВ в ходе спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Минобороны России 11 мая опубликовали кадры боевой работы подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

На видео показано, как военные осуществили огневые удары по опорному пункту украинских военных, после того как личный состав противотанкового подразделения ВДВ выдвинулся в заданный для этого район. Десантники уничтожили опорные точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из противотанкового управляемого вооружения, переносных ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия.

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Накануне, 10 мая, Минобороны России показало кадры работы расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время военной спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 8 мая, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, рассказал, как в Мариуполе, на территории завода «Азовсталь», где находятся националисты, работают артиллерия и авиация.

7 мая Министерство обороны РФ объяснило, как происходит разминирование саперами Вооруженных сил (ВС) РФ побережья Херсонской области, которая находится под контролем военнослужащих. Российские военные действуют при помощи миноискателей. После обнаружения противотанковые мины подрываются.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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