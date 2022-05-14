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Вооруженные силы России за сутки поразили более 200 объектов ВСУ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Ракетные войска и артиллерия сухопутных войск РФ на Украине за день поразили более 200 объектов ВСУ. Об этом заявил в субботу, 14 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковая установка системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Березовка», — сказал он.

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный.

Кроме того, в районе населенного пункта Хлебороб перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районе Каменка Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

По словам Конашенкова, с начала специоперации по защите жителей Донбасса, уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в пятницу, 13 мая, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В военном ведомстве рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника.

Также они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

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