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Около 15 тыс. абонентов остались без электричества в Донецке из-за обстрелов

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Около 15 тыс. бытовых абонентов остались без света в Кировском районе Донецка в результате обстрела. Об этом 18 мая в своем Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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Отключение не затронуло социальные объекты и предприятия.

«Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка», — отметили в ДНР.

Власти республики призвали население во время обстрелов не покидать убежищ.

15 мая военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три ракеты Бм-21 «Град». Тем же утром ВСУ выпустили пять снарядов из БМ-21 «Град» по направлению Докучаевска в ДНР.

14 мая под обстрел ВСУ попало здание детского сада в Петровском районе Донецка. При обстреле также пострадало здание местной школы.

10 мая два человека погибли и пять пострадали, включая 9-летнего ребенка, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Обломки снаряда обнаружены территории Республиканского травматологического центра минздрава ДНР. Строение не повреждено, пострадавших на территории больницы нет.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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