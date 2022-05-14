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Украинские военные обстреляли здание детского сада в районе Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Здание детского сада в Петровском районе Донецка попало под обстрел со стороны Вооруженный сил Украины. Об этом 14 мая сообщил штаб теробороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела по ул. Щипачёва повреждено здание детского сада № 386», — говорится в сообщении.

Также при обстреле пострадало здание местной школы. В штабе призвали не выходить из дома без лишней надобности и не покидать убежище при обстрелах.

Ранее, 8 мая, ВСУ обстреляли Петровский район города крупнокалиберными снарядами. В результате в жилых домах были выбиты окна и двери, а под завалами было обнаружено тело мужчины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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