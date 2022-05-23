Военного ВС РФ Шишимарина приговорили к пожизненному лишению свободы на Украине

Военнослужащий Вооруженных сил РФ Вадим Шишимарин 23 мая был приговорен Соломенским районным судом Киева к пожизненному лишению свободы. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны.

По данным следствия, Шишимарин якобы виновен в убийстве мирного жителя Сумской области, который шел с велосипедом.

«Шишимарин, будучи военнослужащим РФ, нарушил законы и обычаи войны. <…> Признать Шишимарина виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», — прозвучало в оглашенном приговоре.

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Адвокат российского военного заявил о планах обжаловать решение суда.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве взволнованы ситуацией с Шишимариным. При этом он выразил сожаление по поводу невозможности защищать его интересы на месте, добавив, что в дальнейшем будут рассматриваться иные возможности продолжения попыток по другим каналам.

13 мая французские журналисты подтвердили достоверность опубликованного еще 27 марта видео, на котором запечатлено, как украинские националисты из группировки «Слобожанщина» стреляли в российских военнопленных. Кроме того, съемки доказывают, что участники радикальной националистической группировки «Слобожанщина» находились в числе пытавших российских заключенных.

12 мая Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальников двух СИЗО на Украине за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен. В суде уточнили, что Сергей Шамшура является начальником СИЗО в Николаеве, Роман Чабаненко — начальником СИЗО Кропивницкого, передает агентство. Оба объявлены в международный розыск.

22 апреля пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила, что ведомство возбудило дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными. Отмечалось, что «лица, проходящие службу в украинских СИЗО, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными неоднократно допускали жестокое обращение, пытки и истязания, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен».

Уточнялось, что факты жестокого обращения с военнопленными зафиксированы в СИЗО №13 в Киеве, СИЗО №23 в Полтаве, а также в изоляторе города Кропивницкий Кировоградской области.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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