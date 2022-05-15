Во Франции подтвердили достоверность видео расправы над пленными из РФ

Французские журналисты подтвердили достоверность видео, на котором запечатлено, как украинские националисты из группировки «Слобожанщина» стреляли в российских военнопленных. Об этом сообщает 13 мая французская газета Le Monde.

Французские журналисты и независимые следователи проанализировали опубликованное 27 марта видео, на котором украинские националисты стреляют в троих безоружных российских пленных.

Le Monde передала, что журналисты и специалисты проверили подлинность видеоролика, сверив с другими кадрами и документами, доступными в Сети. В ходе анализа удалось доказать преступления, совершенные украинскими националистами против российских военнопленных.

Кроме того, съемки доказывают, что участники радикальной националистической группировки «Слобожанщина» находились в числе пытавших российских заключенных.

«Пытками и убийствами российских пленных занимался украинский батальон «Слобожанщина», — заявили журналисты Le Monde.

Например, на видео можно заметить, как один из командиров группировки Андрей Янхоленко появляется в кадре рядом с тремя российскими военнопленными до того, как в них были произведены выстрелы.

Как отметили в издании, подобные действия строго запрещены Женевской конвенцией, которая устанавливает правила по отношению к взятым в плен вражеским солдатам.

Ранее в интернете появлялись кадры, на которых показано, как украинские радикалы жестоко обращаются с плененными российскими солдатами. Например, на распространенном в Сети видео запечатлено, как военному из России, который был взят в плен, прострелили ноги и не оказывали ему никакой медицинской помощи.

12 мая Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальников двух СИЗО на Украине за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен. В суде уточнили, что Сергей Шамшура является начальником СИЗО в Николаеве, Роман Чабаненко — СИЗО Кропивницкого, передает агентство. Оба объявлены в международный розыск.

22 апреля пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила, что ведомство возбудило дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными. Отмечалось, что «лица, проходящие службу в украинских СИЗО, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными неоднократно допускали жестокое обращение, пытки и истязания, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен».

Уточнялось, что факты жестокого обращения с военнопленными зафиксированы в СИЗО №13 в Киеве, СИЗО №23 в Полтаве, а также в изоляторе города Кропивницкий Кировоградской области.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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