Суд заочно арестовал двух начальников СИЗО на Украине за пытки военных РФ

Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальников двух СИЗО в Николаевской области Украины за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Шамшуры С.Н. и Чабаненко Р.С.», — говорится в решении суда.

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