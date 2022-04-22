СКР возбудил дело в отношении руководства изоляторов Украины из-за пыток пленных

Следственный комитет России возбудил дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Предварительно установлено, что лица, проходящие службу в украинских СИЗО, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными, неоднократно допускали жестокое обращение, пытки и истязания, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен», — говорится в сообщении службы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».

Отмечается, что факты жестоко обращения с военнопленными зафиксированы в СИЗО № 13 в Киеве, СИЗО № 23 в Полтаве, а также в изоляторе города Кропивницкий Николаевской области.

Кроме того, как сообщили ранее в этот день в Следственном комитете, будет расследован факт обстрела ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами полевого госпиталя в Донбассе. Подвижное лечебное учреждение обстреляли в марте этого года. В медицинских модулях находились врачи и раненые военнослужащие. Один человек был ранен осколками, еще нескольких контузило.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля. Власти республик Донбасса сообщили об участившихся обстрелах со стороны ВСУ и обратились за помощью к Москве.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

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