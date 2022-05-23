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В Кремле прокомментировали покушение на мэра Энергодара

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Представитель Кремля Дмитрий Песков 23 мая прокомментировал покушение на мэра города Энергодар Запорожской области Украины Андрея Шевчика.

По словам Пескова, эта ситуация обязывает российских военных быть наготове.

«Да, националистические элементы применяют такие методы. Это обязывает, конечно, наших военных быть начеку, предпринимать меры превентивные по недопущению повторения таких террористических актов», — сказал он на брифинге.

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Отвечая на вопрос, не исключает ли Кремль повторение покушения в другом регионе, Песков заявил, что «националистические элементы продолжают свою деятельность, в этом и цель операции — борьба с этими элементами».

По информации Следственного комитета (СК) РФ, 22 мая Шевчик, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. По данным местных правоохранительных органов, в адрес мэра неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. СК РФ начал расследование покушения.

Кроме того, Песков заявил, что в Москве взволнованы ситуацией с российским контрактником Вадимом Шишимариным, которого судят в Киеве.

«Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. К сожалению, мы не имеем возможности для защиты его интересов на месте, так как фактически деятельность наших учреждений [на Украине] просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам», — сказал представитель Кремля.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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