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МО РФ сообщило об оборудовании ВСУ огневых точек около поликлиники в Краматорске

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Боевики Украины разместили огневые точки около поликлиники в Краматорске. Об этом 18 мая сообщил Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

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«В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании поликлиники № 2 на улице Днепропетровская размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ (Вооруженные силы Украины — Ред.) развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Подольске Одесской области в областной клинической больнице оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия, добавили в штабе.

«В Каменец-Подольске Хмельницкой области в зданиях областного детского туберкулезного санатория на улице Сицинского и общеобразовательной школы-интерната № 2 на улице Леси Украинки подразделениями ВСУ оборудованы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО. При этом, персонал учреждений и жителей близлежащих домов удерживают в качестве «живого щита», — говорится в заявлении.

Днем ранее в Минобороны РФ рассказали, что в больницах Запорожья боевики украинского радикального националистического формирования «Айдар» оборудовали огневые позиции, персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита.

Также стало известно, что неонацисты из радикального формирования «Донбасс» в жилом доме по улице генерала Лозановича в Славянске Донецкой Народной Республики оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. При этом эвакуация мирных жителей из здания не осуществлялась.

11 мая в ведомстве сообщили, что в густонаселенных районах агломерации Краматорск–Славянск украинские боевики разместили тяжелое вооружение и технику, жителей держат в подвалах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, считают в Кремле.

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