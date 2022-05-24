В Турции допустили выход из НАТО из-за Финляндии и Швеции

Североатлантический альянс должен выполнить требования Турции по вступлению в организацию Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из блока. Об этом 24 мая заявил Девлет Бахчели, депутат турецкого парламента от союзной президенту Реджепу Тайипу Эрдогану Партии националистического движения.

«Даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня как альтернативный выбор, если обстоятельства станут неразрешимыми», — цитирует его агентство Anadolu.

Комментируя ситуацию с заявками Стокгольма и Хельсинки на присоединение к НАТО, политик поддержал официальную позицию Анкары, выдвинувшей ряд требований для одобрения обращений североевропейских государств. Бахчели заявил, что НАТО не уважает Турцию и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.

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Также он обвинил Стокгольм в финансировании терроризма через Рабочую партию Курдистана (РПК, признана террористической в Турции) и оказании ей военной помощи. Помимо этого, по мнению Бахчели, Швеция и Финляндия поддерживают движение FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое находится в оппозиции к действующей власти в Турции.

«Как теперь Швеция сможет вступить в НАТО? Как нация согласится с этим унижением?» — задался вопросом политик.

Он возмутился тем фактом, что Стокгольм и Хельсинки отклонили запросы Анкары на экстрадицию членов РПК. Бахчели счел одобрение заявок на вступление скандинавских стран в НАТО согласием с «врагами Турции».

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам экстрадиции поддерживающих курдов лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Ранее, 17 мая, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Дискуссии в Финляндии и Швеции по поводу вступления этих стран в НАТО активизировались на фоне проведения Россией с 24 февраля специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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