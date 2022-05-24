Реклама
Прямой эфир

В Турции допустили выход из НАТО из-за Финляндии и Швеции

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантический альянс должен выполнить требования Турции по вступлению в организацию Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из блока. Об этом 24 мая заявил Девлет Бахчели, депутат турецкого парламента от союзной президенту Реджепу Тайипу Эрдогану Партии националистического движения.

Снова год: в Финляндии ожидают членство в НАТО не ранее декабря
Как быстро пройдет процесс ратификации заявки Хельсинки и Стокгольма на вступление в альянс

«Даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня как альтернативный выбор, если обстоятельства станут неразрешимыми», — цитирует его агентство Anadolu.

Комментируя ситуацию с заявками Стокгольма и Хельсинки на присоединение к НАТО, политик поддержал официальную позицию Анкары, выдвинувшей ряд требований для одобрения обращений североевропейских государств. Бахчели заявил, что НАТО не уважает Турцию и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.

Реклама

Также он обвинил Стокгольм в финансировании терроризма через Рабочую партию Курдистана (РПК, признана террористической в Турции) и оказании ей военной помощи. Помимо этого, по мнению Бахчели, Швеция и Финляндия поддерживают движение FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое находится в оппозиции к действующей власти в Турции.

«Как теперь Швеция сможет вступить в НАТО? Как нация согласится с этим унижением?» — задался вопросом политик.

Он возмутился тем фактом, что Стокгольм и Хельсинки отклонили запросы Анкары на экстрадицию членов РПК. Бахчели счел одобрение заявок на вступление скандинавских стран в НАТО согласием с «врагами Турции».

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам экстрадиции поддерживающих курдов лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Ранее, 17 мая, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Дискуссии в Финляндии и Швеции по поводу вступления этих стран в НАТО активизировались на фоне проведения Россией с 24 февраля специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022