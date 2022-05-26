В Запорожье заявили о потере Украиной выхода к Азовскому морю

Украина бесповоротно потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима. Такое мнение выразил 26 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской областях никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», — цитирует его «РИА Новости».

23 мая постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявлял, что Азовское море стало морем совместного пользования России и Донецкой Народной Республики (ДНР). Он также отмечал, что киевские власти потеряют выход к Азовскому морю после освобождения Херсонской и южной части Запорожской областей и определения их статуса.

20 мая депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что планы НАТО по строительству военных баз в Азовском море были сорваны, так как Украина потеряла контроль над выходом к стратегически важному объекту в результате спецоперации РФ.

До этого власти Запорожской и Херсонской областей заявляли после освобождения от украинских националистов, что регионы намерены вести курс на вхождение в состав России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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