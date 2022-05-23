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В Крыму сообщили об изменении статуса Азовского моря

Постпред Крыма Мурадов заявил об изменении статуса Азовского моря
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Азовское море стало морем совместного пользования России и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 мая заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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«Проведение спецоперации (российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. — Ред.) позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым, обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю после освобождения Херсонской и южной части Запорожской областей и определения их статуса.

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20 мая депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что планы НАТО по строительству военных баз в Азовском море были сорваны, так как Украина потеряла контроль над выходом к стратегически важному объекту как результат спецоперации РФ.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Позднее, 11 мая, зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что власти области планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести регион в состав РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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