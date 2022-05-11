Власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой принять регион в состав РФ

Власти Херсонской области планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести регион в состав РФ. Об этом в среду, 11 мая, заявил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало всё, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Стремоусов добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года. Кроме того, по его словам, в Херсонской области с нуля создадут пенсионные органы, так как власти Киева не передадут реестр пенсионеров.

Помимо этого, будет выстроена банковская система. Как подчеркнул зампред военно-гражданской администрации региона, руководство области уже ведет переговоры об открытии российского банка.

«Мы должны полноценно переходить на рубли. В ближайшие недели может открыться банк на территории Херсонской области», — сказал Стремоусов, отметив, что банк на территории области появится до конца мая.

Ранее в этот день постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что освобожденные от националистов южные территории Украины войдут в состав РФ.

В настоящее время в регион поступает гуманитарная помощь от российских военнослужащих. Так, 11 мая сообщалось, что военные доставили в город Херсон продукты весом более 10 т.

До этого, 7 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жизнь в Херсонской области проходит «в мирном русле». Он уточнил, что на сегодняшний день, в частности, со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов.

Тогда же Аксенов отметил, что железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в полном объеме. До этого стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

28 апреля Стремоусов исключил возвращение освобожденного региона обратно под контроль Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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