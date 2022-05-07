Железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями восстановят

Железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в полном объеме. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Перспективы понятные: всё будет восстановлено в полном объеме», — рассказал он в беседе с «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Аксенова, в обозначенных регионах начнется спокойная, нормальная, человеческая жизнь.

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