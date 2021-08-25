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Рабочая группа передала в СК дела 12 причастных к блокадам Крыма
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Рабочая группа передала в СК дела 12 причастных к блокадам Крыма

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Готовящая к Украине иск из-за нанесенного Крыму ущерба рабочая группа передала в работу Следственному комитету материалы по 12 лицам, которые поддерживали блокады полуострова. Об этом в среду, 25 августа, сообщил ТАСС первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс.

«Мы направляли материалы на 12 человек в Следственный комитет. По предварительной информации, они стали фигурантами уголовного дела», — сказал Фикс.

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За день до этого официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в России впервые возбудили уголовное дело по статье «Экоцид». Поводом стала водная блокада Крымского полуострова со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала.

«В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ («Экоцид»)», — уточнила Петренко.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

22 июля Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Кроме того, власти Крыма заявили о намерении предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. Самыми масштабными по сумме ущерба, как отметил замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, станут иски по водной и энергетической блокадам. Так, предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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