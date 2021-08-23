Инициатива предсказуема: что не так с целями «Крымской платформы»

Заявления «Крымской платформы» не имеют никакой добавленной стоимости, а ее саммит можно расценить как неудавшийся, заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя результаты форума . Первая встреча «Платформы» была приурочена к 30-летию независимости Украины, ее главная цель состоит в том, чтобы международными усилиями вернуть полуостров в состав республики. В Москве мероприятие назвали недружественным и антироссийским и пообещали: позиции его участников Россия без внимания не оставит .

Форма новая — заявления старые

23 августа в Киеве прошло первое заседание «Крымской платформы». Оно приурочено к трехдневному празднованию Дня независимости Украины , которое завершится 24 августа военным парадом. О созыве этого форума президент страны Владимир Зеленский сообщил еще в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Его заявленная цель — координация международных усилий и «мирное возвращение Крыма в состав Украины» .

Главным итогом форума стала Совместная декларация, которая, по мнению Владимира Зеленского, «должна заставить Россию сесть за стол переговоров». По словам украинского президента, «вопрос Крыма не должен исчезнуть из международной повестки дня еще на семь лет» — с сегодняшнего дня «начинается обратный отсчет времени до освобождения».

Итоговый документ определил «Крымскую платформу» как международный координационный механизм, цель которого — «мирно прекратить временную оккупацию» Россией территории Крыма. В декларации участники в очередной раз обвинили Москву в «нарушениях и ограничении прав человека», «милитаризации» полуострова, «препятствовании свободы судоходства» в Черном и Азовском морях и в «изменении демографической структуры Крыма». Участники также договорились обсудить новые санкции в отношении РФ, «когда это будет необходимо и если действия России этого потребуют».

Инициатива предсказуема_1 Участники форума «Крымская платформа» во время совместного фотографирования Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

В Москве итоги «Крымской платформы» восприняли скептически: так, в Совете Федерации считают, что у прошедших дискуссий и сделанных заявлений никакой добавленной стоимости нет — всё свелось к «повторению избитых штампов в продвигаемой Киевом редакции».

— Единственный образ, который напрашивается при чтении этого документа, — «гора родила мышь» , — сказал «Известиям» вице-спикер СФ Константин Косачев. — Конкретные положения декларации не выдерживают никакой критики — начиная от обвинений в нарушении прав человека до милитаризации полуострова. Всё это не соответствует действительности . Ну а требования принять в Крыму какие-то миссии, мандат которых ограничен территорией Украины, — это путь в никуда. Крым открыт для посещения — разумеется, по согласованию с российскими властями.

В России украинскую инициативу критиковали неоднократно. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 12 августа на арт-кластере «Таврида», назвал этот форум очередным шабашем , на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Непосредственно в день форума о нем высказались в Кремле: как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва однозначно расценивает это мероприятие как «недружественное» и откровенно «антироссийское» .

Это вдохновило Владимира Зеленского на то, чтобы уже по ходу форума пригласить Россию в нем поучаствовать — «для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки». «В декларации всегда будет строчка для подписи представителя РФ», — чуть позже добавил украинский президент .

Инициатива предсказуема_2 Председатель запрещенного в РФ экстремистского объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров, депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) во время совместного фотографирования участников форума «Крымская платформа» Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

В РФ приглашение Киева не оценили — по словам российских политиков, всерьез обсуждать какое-либо участие Москвы неуместно .

— Российская сторона, в том числе крымчане, не могла участвовать в этом мероприятии. Разве мы можем ехать и обсуждать «деоккупацию» Крыма?! Это смешно, — сказал «Известиям» вице-премьер правительства Крыма — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов . — Можно разговаривать о сотрудничестве, прекращении транспортной и водной блокады. В том же формате, в каком предложил обсуждать Крым Владимир Зеленский, Россия, понятное дело, участвовать не будет.

Приехали не все

В экспертном сообществе считают, что практических результатов форум не принесет — речь идет скорее о поддержании риторики «Россия против Украины», чем о реальных действиях .

— Сама идея [«Крымской платформы»] находится в русле политики Владимира Зеленского, цель которой — получить максимум возможностей при опоре на риторику о противостоянии с Россией . Любые интервью и выступления замотивированы двойной установкой: конфликт с Москвой оправдывает все действия украинских властей и одновременно обеспечивает Киеву поддержку Запада, который видит в Украине жертву, — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Накануне встречи Киев сообщил, что ее посетят делегаты от 44 стран, из которых 13 будут представлены на уровне президентов. Остальные государства отправили в Киев своих министров иностранных дел и парламентских спикеров.

Отдельная интрига была в том, посетит ли форум канцлер ФРГ Ангела Меркель — до этого, 22 августа, она приехала в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, и, в принципе, могла бы задержаться там еще на один день. Но этого не произошло . Более того, в последний момент стало известно, что вместо германского министра иностранных дел Хайко Мааса делегацию ФРГ на «Платформе» возглавит министр энергетики Петер Альтмайер. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг американских представителей — их возглавила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм .

Инициатива предсказуема_3 Министр энергетики Германии Петер Альтмайер во время выступления на форуме «Крымская платформа» Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Москва дала понять, что к списку участников «Платформы» она отнесется с особым вниманием. Как заявила в интервью «Газете.ру» от 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы» . По ее словам, участие некоторых стран в этом форуме на высшем и высоком уровне доказывает политизированность подхода Запада к крымскому вопросу. «Вся история с этой сходкой будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня, — сказала она. <…> Всё будет заточено на информационно-политическую составляющую».

Насколько представительной оказалась первая встреча «Крымской платформы», сказать сложно. Однако сам Владимир Зеленский еще накануне дал понять: на «Платформе» Киев хотел бы видеть больше иностранных глав. «Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <...> сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», — заявил он в интервью телеканалу «Украина» от 22 августа.

По оценке российских политиков, как саммит встреча «Крымской платформы» не удалась.

— Саммиты созываются для того, чтобы обсудить какую-то проблему и выработать рецепты ее решения. В данном случае саммит не получился — круг его участников порядка 40 стран, да и представлены они были на весьма скромном уровне, если не считать самых ярых сторонников украинской власти, — считает Константин Косачев.