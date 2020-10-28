Попутали берега: Анкара сохраняет претензии на Крым

Президент Турции не считает Крым ни российским, ни украинским. Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что в 1783 году Россия несправедливо отняла полуостров у Османской империи, и эта земля должна быть возвращена современной Турции. Такие слова якобы прозвучали после визита украинского президента Владимира Зеленского в Стамбул и сообщений о том, что Киев заинтересован в покупке дополнительных партий турецких беспилотников. Есть ли у Анкары виды на Крым и как Эрдоган строит свои отношения с Украиной — в материале «Известий».

Ни российский, ни украинский

«По мнению Эрдогана, Россия несправедливо отобрала Крым у Османской империи в 1783 году, и эти земли должны быть возвращены современной Турции, которая является продолжением империи», — такую информацию опубликовал турецкий интернет-портал Haber7. Похожее сообщение разместила и газета Milliyet, добавив также, что «Эрдоган не считает Крым российским, но также он не считает, что полуостров принадлежит Украине». Такие новостные заметки появились после визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и сразу наделали много шума в российских СМИ. Впрочем, никакого подтверждения этих слов нигде не нашлось, прямых цитат издания также не приводят.

Попутали берега Фото: Global Look Press/Xinhua

Тем не менее, в то, что турецкий лидер мог сказать нечто похожее, охотно поверили. Дело в том, что успешное и быстрое присоединение Крыма к России очень расстроило Анкару. Турция сразу заявила, что выступает за территориальную целостность Украины и «аннексию полуострова никогда не признает». После этого крымско-татарские лидеры зачастили с визитами в Турцию. Там они участвовали в массовых антироссийских митингах, а также получали разные награды, в том числе правительственные. Особую ставку турецкие власти делали на лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафу Джемилева, которого в стране даже прозвали Kırımoğlu — Крымский сын.

Стремительное сближение

Вскоре после распада Советского Союза турецкий лидер Сулейман Демирель в начале 1990-х годов прилетел в Киев, где впервые заговорил «о российской угрозе на Черном море» и предложил для «сдерживания России» предоставить всем украинцам, у которых есть татарские корни, возможность вернуться в Крым. В том числе и тем, кто перебрался на материковую часть Украинs.

Помимо этого, Анкара стала активно создавать протурецкие некоммерческие организации на территории Крыма. Однако превратить Турцию в центр притяжения для крымских татар властям так и не удалось. Впрочем, оставлять свои попытки Анкара всё же не намерена: после воссоединения Крыма с Россией турецкие власти сразу дали понять, что по-прежнему будут пытаться усилить свое влияние на полуострове за счет грамотного вовлечения тюркского населения.

Попутали берега Фото: Global Look Press/Xinhua

На недавней встрече с Зеленским Эрдоган по традиции заявил о поддержке территориальной целостности Украины и «неприятии аннексии Крыма». Позиция по статусу полуострова объединяет Киев и Анкару. «Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым, а также политическое единство страны», — сообщил турецкий лидер. По его словам, по итогам визита Зеленского в Стамбул стороны подписали ряд важных соглашений. В частности, государства укрепили связи во многих областях, включая промышленность, здравоохранение и туризм. Киев и Анкара намерены увеличить объем двусторонней торговли до $10 млрд.

Стороны также договорились создать некую «Крымскую платформу» — международный альянс, который, как считают в Киеве, может помочь вернуть Крым. «И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно, нет», — заявил Зеленский в интервь турецкому информационному агентству Demirören.

Надо чаще встречаться

За год с небольшим это уже третья встреча двух президентов. Зеленский посетил Турцию в августе прошлого года, а Эрдоган прилетал в Киев в феврале нынешнего. На этот раз турецкий лидер вновь нахваливал Украину, называя ее ключевой страной в регионе, а украинский президент подчеркивал, что считает Турцию хорошим соседом, искренним другом и важным стратегическим партнером.

Отношения между Киевом и Анкарой вышли на уровень стратегического партнерства, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Еще большее сближение произошло, когда с Турцией рассорилась Россия после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. Сложные отношения обеих стран с Москвой и Евросоюзом еще больше подтолкнули Анкару и Киев к сотрудничеству.

Попутали берега Фото: Global Look Press/Sergey Starostenko/Xinhua

Украина и Турция начали проводить совместные морские учения. Анкара стала оказывать материально-техническую помощь Вооруженным силам Украины. В частности, Турция обеспечила Украину оборудованием и боеприпасами на 20 млн турецких лир (около 200 млн рублей).

Восемь лет назад Киев и Анкара ввели безвизовый режим, а через пять лет пошли еще дальше — разрешили поездки без загранпаспортов, по удостоверениям личности. Такой шаг особенно бросается в глаза на фоне того, что Москва по-прежнему не только отвергает такую инициативу Анкары, но и сохраняет довольно строгий визовый режим для турок, который ввели в январе 2016-го и до сих пор не отменили. Число украинских туристов в Турции хотя и уступает российскому турпотоку, но стремительно растет из года в год. В 2020-м, несмотря на пандемию, в Турции побывали свыше 500 тыс. украинских туристов. Помимо этого, продолжает увеличиваться количество турецко-украинских браков.

Довольно активно развиваются и торговые отношения между странами. Анкара экспортирует промышленную продукцию, текстиль и продовольствие, закупая у Киева уголь, железо и сталь, а также продукцию химической промышленности. На Украине действуют сотни турецких фирм, работают многочисленные рестораны и магазины.

Попутали берега Фото: Global Look Press/ZUMA

Киев и Анкара активно сотрудничают в военной сфере. Украина стремится к интеграции в различные западные структуры, в частности, в НАТО, и рассматривает Турцию как хорошего союзника и помощника в этом вопросе. Многие украинские военные проходят подготовку в учебных центрах Турции, работая там с представителями сил Североатлантического альянса. Не без помощи Анкары Украина получила статус особого партнера альянса. ВВС Украины закупили у Турции шесть беспилотников и планируют приобрести еще 48.

На последней встрече Эрдоган и Зеленский подписали рамочное военное соглашение о том, что будут расширять двустороннее сотрудничество по 21 направлению. Впрочем, какие конкретно сферы это затронет, не уточняется.

Турция вкладывает деньги в украинскую экономику, реализует инфраструктурные проекты. Зеленский призвал турецких инвесторов сотрудничать еще активнее в приватизации, судостроении, а также других проектах. Однако это вряд ли сейчас возможно, поскольку турецкая экономика переживает не лучшие времена.

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Особое внимание было приковано к возможному подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры длятся уже много лет, однако стороны пока так и не смогли выйти на соглашение. На Украине опасаются, что страна может превратиться в сырьевой придаток Турции, поскольку украинцы экспортируют сырье, в то время как турки — сельхозпродукцию, промышленные товары и оборудование с высоким уровнем добавочной стоимости. У Турции высокие ставки ввозной пошлины на сельхозпродукцию — 43,6%, в то время как на Украине — 11,1%.

Помимо этого, стороны объединяет и схожая позиция на конфликт в Нагорном Карабахе. Украина по традиции заняла сторону Азербайджана, который считается «младшим братом» Турции.

«Для России вопрос Крыма закрыт»

Как отмечает директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, нынешнее сообщение турецких СМИ появилось после встречи с Зеленским. «Украина — одно из приоритетных направлений. Турецкий электорат тоже выступает за то, чтобы Крым оставался в составе Украины. В Турции живет большая диаспора крымских татар. Но не думаю, что есть какие-либо предпосылки для таких заявлений, что они отражают действительную турецкую внешнеполитическую стратегию. В Турции понимают, какое значение Крым имеет для России, насколько он стратегически важен, что его не отдадут ни при каких условиях», — добавил эксперт.

По словам политолога, не исключено, что «это такой вброс в прессу, чтобы понять, как будут развиваться подобные события». «Одна из причин — стремление Анкары иметь в своем арсенале еще один козырь на переговорах с Россией по Нагорному Карабаху, Кипру, Сирии и другим направлениям. Насколько это действенный шаг и насколько успешным он будет, большой вопрос. Это такой тактический ход для извлечения краткосрочной выгоды. Во внешнеполитической концепции Турции прописано, что она не претендует на территории соседних государств. В общем, это не отражение какой-то глубокой стратегии», — отметил Гаджиев в беседе с «Известиями».

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Т урция проводит крайне активную внешнюю политику в отношении тюркского пространства, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков. «Турция много делала для интеграции Крыма в состав тюркского пространства до того, как полуостров воссоединился с Россией. И очевидно, что стремительное воссоединение на фоне общего ликования крымчан не устраивает правящую турецкую элиту, часть из которой пропагандирует консервативные, часть — пантюркистские взгляды», — пояснил он.

По словам тюрколога, Турция с самого начала выступала довольно жестко и непримиримо в отношении воссоединения Крыма с Россией, называя это аннексией и оккупацией. «Анкара заняла такую позицию, что и Киев, в вопросе непризнания Крыма российским, — отметил Аватков. — Но вот в отношении принадлежности Крыма они не были солидарны и не будут. Как сказал президент России, эти заявления Эрдогана никакого значения не имеют, и для Российской Федерации вопрос Крыма закрыт».