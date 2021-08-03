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Власти Крыма запланировали предъявить Украине иски по пяти блокадам

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Власти Крыма намерены предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил глава комитета по законодательству госсовета республики, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

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«В совокупности будет предъявлено несколько исков по организации в отношении полуострова пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской», — приводят «РИА Новости» слова Трофимова.

Он отметил, что самыми масштабными по сумме ущерба станут иски по водной и энергетической блокадам.

«Первый иск мы намерены подать осенью по водной блокаде. Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки», — уточнил Трофимов.

Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей, заключил глава комитета по законодательству госсовета республики.

Накануне Трофимов сообщил, что рабочая группа, которая занимается сбором материалов и подготовкой иска к Украине за ущерб, нанесенный водной блокадой Крыма, планирует подать документы в суд до конца 2021 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 июля сообщил, что правительство выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму.

В тот же день сообщалось, что первую партию воды добыли из источников под Азовским морем для нужд Республики Крым. До сентября будет вестись анализ качества воды. В свою очередь, специалисты «Росгеологии» подтвердили наличие запасов подземных вод под дном Азовского моря.

22 июля Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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