В Крыму заявили об установлении причастных к водной блокаде полуострова

Имена лиц, причастных к водной блокаде Крыма, установлены. Материалы об их действиях собраны. Об этом 25 августа сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Пусть эти лица не обольщаются. Нам они все известны поименно. И материалы об их преступных деяниях в Крыму собраны. Мы позаботимся, чтобы они были приобщены к делу», — заявил Константинов.

Константинов добавил, что истина на этот раз будет установлена. Он также напомнил, что срок лишения свободы за подобные преступления составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.

«И пусть не рассчитывают, что им удастся бесконечно долго скрываться от наказания на территории бывшего украинского государства. Судьба переменчива, а наказание за содеянное неотвратимо», — указал он.

В среду глава комитета по законодательству Госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что организаторам водной блокады Крыма, которые будут признаны виновными в экоциде, не удастся уйти от ответственности, так как подобное преступление не имеет срока давности.

В среду рабочая группа, которая готовила иск к Украине из-за причинения ущерба Крыму, передала в работу Следственному комитету (СК) материалы по 12 лицам, которые поддерживали водную блокаду полуострова.

За день до этого официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в России впервые возбудили уголовное дело по статье «Экоцид». Поводом стала водная блокада Крымского полуострова со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

22 июля Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.