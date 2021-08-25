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В Крыму заявили о невозможности виновных в водной блокаде уйти от наказания

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Организаторам водной блокады Крыма, которые будут признаны виновными в экоциде, не удастся уйти от ответственности, так как подобное преступление не имеет срока давности. Об этом 25 августа заявил глава комитета по законодательству Госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

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«Есть все процессуальные сроки. Сама доследственная проверка заняла четыре месяца. Дело очень непростое, сложный состав преступления, до сегодняшнего дня не было еще возбуждения уголовного дела по статье «Экоцид», — рассказал Трофимов «РИА Новости».

Трофимов добавил, что после завершения расследования дело рассмотрит суд российской юрисдикции.

Ранее в среду рабочая группа, которая готовила иск к Украине из-за причинения ущерба Крыму, передала в работу Следственному комитету (СК) материалы по 12 лицам, которые поддерживали водную блокаду полуострова.

За день до этого официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в России впервые возбудили уголовное дело по статье «Экоцид». Поводом стала водная блокада Крымского полуострова со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

22 июля Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

Кроме того, власти Крыма заявили о намерении предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года, добавляет «Газета.ру». За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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