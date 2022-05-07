В Крыму сообщили о полном освобождении Херсонской области от власти Киева

Херсонская область полностью освобождена от националистов и власти Киева. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня (в Херсонской области) со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов. Эта территория освобождена от националистов. Херсонская область переходит на мирный уклад жизни. У нас коллеги были из Мелитополя, и педагоги были, и представители медицинского сообщества. И просто граждане обращаются ко мне за помощью. У нас активно развиваются связи, взаимодействие налажено», — приводит слова Аксенова «РИА Новости».

Глава Крыма подчеркнул, что жизнь на освобожденных территориях налаживается и «всё двигается в мирном русле».

Ранее, 6 мая, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область. Он отметил, что область, «богатая историческим наследием, богатая своими людьми», будет развиваться. Кроме того, важно решить вопрос с гуманитарной помощью и подготовкой к зиме, чтобы вся городская инфраструктура, все коммунальные системы функционировали как единый механизм.

28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины.

Также он сообщил, что с 1 мая регион переходит на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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