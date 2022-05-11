Российские военные передали жителям Херсона более 10 т продуктов

Российские военнослужащие доставили в город Херсон на Украине очередную гуманитарную помощь, вес груза составил более 10 т. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Военные производят выдачу продуктов нуждающимся ежедневно. Последняя гуманитарная акция прошла в одном из спальных районов города.

«Гуманитарной помощи очень много, и мы эту гуманитарную помощь — нам ее хватит раздать очень большому количеству людей. Пусть подходят, не стесняются, мы всех обеспечим и раздадим ее», — поделился один из военных ВС РФ Кирилл.

Херсонцы собрались на месте выдачи помощи еще за несколько часов до приезда машин с российскими флагами. В первую очередь продукты получили беременные женщины и женщины с детьми на руках, ветераны и инвалиды.

Каждый продуктовый набор состоял из макарон, круп, сахара, подсолнечного масла и консервированных мяса и рыбы. Для детей российскими военнослужащими также были заготовлены вафли и конфеты.

В то время как российские военные следили за безопасностью проведения гумоперации, помощь раздавали местные волонтеры.

7 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Херсонская область полностью освобождена от националистов и власти Киева. Он уточнил, что на сегодняшний день, в частности, со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов. Жизнь на освобожденных территориях налаживается, и «всё двигается в мирном русле», добавил Аксенов.

Кроме того, 28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов заявил, что возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено.

27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает впечатляющие усилия для решения гуманитарной ситуации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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