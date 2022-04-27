Лавров назвал впечатляющими усилия РФ в решении гуманитарной ситуации на Украине

Россия предпринимает впечатляющие усилия для решения гуманитарной ситуации на Украине. Об этом в среду, 27 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы рассказали (коллегам из Эритреи. — Ред.) о том, какие действительно впечатляющие усилия предпринимает российская сторона для решения гуманитарных проблем на Украине», — сказал он в ходе пресс-конференции по результатам встречи с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

Днем ранее Лавров провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Москве. Внимание на переговорах было уделено в том числе укреплению сотрудничества по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, пострадавшим в ходе конфликта. Как отметил Лавров, Россия заинтересована в сотрудничестве с ООН в вопросах оказания помощи гражданскому населению Украины.

Также министр подчеркнул, что Москва привержена прекращению огня и ежедневно объявляет гуманитарные коридоры. Россия готова выслушать «интересные идеи», если они есть у другой стороны, подчеркнул министр.

Днем ранее военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь и медикаменты в Луганскую область. Медицинский груз был собран администрацией воронежского города Россошь по просьбе жителей луганского села, сообщает Минобороны РФ. Военнослужащие привезли препараты различного назначения: жаропонижающие, для снижения артериального давления, противовоспалительные, обезболивающие и другие средства.

24 апреля российские военные доставили в города Изюм и Купянск Харьковской области гуманитарную помощь и пасхальные угощения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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