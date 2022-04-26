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Лавров напомнил о поддержке Москвой переговоров по Украине

Лавров: Москва поддерживает переговорное решение ситуации на Украине
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Россия выступает за переговорное решение по Украине, если Киев хочет результатов от переговоров, то ему надо поскорее ответить на переданные Россией предложения. Об этом 26 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что Россия сразу же согласилась на переговоры после того, как к этому призвал президент Украины Владимир Зеленский. Однако поведение украинской стороны удручает, подчеркнул дипломат.

По его мнению, «переговоры их особо не интересуют, они полагаются на то, что им обещали те, кто призывает «не дать России победить».

«Они будут эту линию продолжать путем накачки Украины вооружениями в огромных количествах. И если это будет продолжаться, конечно, переговоры едва ли будут иметь какой-то результат», — отметил глава российской дипломатии.

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Он обратил внимание на то, что Москва привержена прекращению огня, ежедневно объявляет гуманитарные коридоры. Россия готова выслушать «интересные идеи», если они есть у другой стороны.

«Мы хотим получить ответ на последний вариант проекта документа, который мы передали уже дней 10–12 назад и о котором украинские переговорщики своему президенту не доложили», — добавил он.

Предложение Киева провести встречу с российской делегацией у стен предприятия «Азовсталь» в Мариуполе он назвал театральным жестом. «Украинцы любят всё инсценировать. Видимо, хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить», — заключил он.

Ранее во вторник Лавров отметил, что конфликт на Украине закончится договором, но какими именно будут его параметры, определит стадия военных действий, во время которой заключат соглашение. Существует связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной.

По его словам, Россия учла замечания Киева в обновленной версии договора, однако пока не получила ответа. В ответ на вопрос, ужесточила ли в этот момент свою позицию Украина, глава МИД пояснил, что делегация «отыграла назад» от тех позиций, которые Москва была готова взять за основу.

22 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской стороны застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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