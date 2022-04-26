Российские военнослужащие доставили гумпомощь в Луганскую область

Военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь и медикаменты в Луганскую область. Медицинский груз был собран администрацией воронежского города Россошь по просьбе жителей луганского села, сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие привезли препараты различного назначения: жаропонижающие, для снижения артериального давления, противовоспалительные, обезболивающие и другие средства.

В состав российской делегации вошел также военный врач Центрального военного округа, который осмотрел пациентку, пострадавшую от ожогов, назначил лечение и передал лекарства для заживления ран.

«У местного населения есть определенная потребность в медицинских препаратах, потому что нет связи между городами, и у многих попросту нет денег. Купить и заказать в интернете тоже возможности нет. Сейчас мы привезли препараты первой необходимости, они очень своевременны», —рассказал старший офицер медицинской службы Сергей.

Кроме того, в сопровождении военной полиции Вооруженных сил РФ на грузовых автомобилях в Луганскую область также была гуманитарная помощь. В перечень доставленных товаров вошли масло, крупы, мука, тушенка, сахар, лук, сладости и питьевая вода.

В свою очередь, местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.

22 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал доставку российскими военными гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику. Мирным жителям раздали продуктовые наборы к Пасхе.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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