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Армия РФ доставила в Изюм и Купянск пасхальные угощения и гумпомощь на 160 т

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Российские военные доставили в города Изюм и Купянск Харьковской области гуманитарную помощь и пасхальные угощения. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 24 апреля.

В Белгородской области накануне Пасхи освятили большое количество куличей и яиц — главных угощений к важнейшему христианскому празднику. Священник Василий Головаш участвовал в богослужении по благословению угощений.

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«Хочу всем пожелать ощутить пасхальную радость. И чтобы Господь был с нами. А мы были с Господом. И тогда обязательно мы победим — в нашем сердце будет любовь. С праздником всех!» — сказал Головаш.

Вместе с куличами и яйцами в Изюм и Купянск Харьковской области отправляют и другие продукты: крупы, сахар, сгущенное молоко, тушенку, сладости питьевую воду. Вместе с едой шлют также предметы личной гигиены, подгузники для детей и канцелярские принадлежности. Всего колонна отвезла в города Харковской области около 160 т. Важность этого груза подчеркивает и серьезная охрана — на всем пути груз охраняла военная полиция.

В самих городах военным распределять гумпомощь помогают волонтеры. В первую очередь обеспечиваются старики и женщины с детьми.

«К нам прибыла гуманитарная помощь из Российской Федерации. Более 100 тонн. В нее входят предметы первой необходимости. Всё это пойдет для раздачи жителям города», — сказал журналистам волонтер Александр Иванов.

Местные жители благодарны российским военнослужащим за оказанную помощь.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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