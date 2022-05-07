Жители освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской области получат право на российское гражданство. Такое заявление сделал 6 мая председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — сказал чиновник.

Вооруженные силы России взяли под полный контроль территорию Херсонской области в середине марта. 12 апреля в Херсоне прошла церемония зажжения Вечного огня, а на здания города водрузили российские флаги.

1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях. Как подчеркнул глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть тем самым фактически отказалась от города. С этой даты область переходит на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в обращении будут и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться полностью в рублях.

28 апреля Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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