Постпред Крыма предрек южным регионам Украины вхождение в состав РФ

Освобожденные от националистов южные территории Украины войдут в состав России. Об этом заявил 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Мурадов уточнил, что соответствующее решение должны будут принять люди, проживающие на этих территориях. Он подчеркнул, что большая часть людей «восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов».

Постпред Крыма напомнил, что юго-восточные территории были «подарены» когда-то Украине, однако они русские, там проживает русскоязычное население.

«На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона», — добавил он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

В настоящее время в регион поступает гуманитарная помощь от российских военнослужащих. Так, 11 мая сообщалось, что военные доставили в город Херсон продукты весом более 10 т.

До этого, 7 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жизнь в Херсонской области проходит «в мирном русле». Он уточнил, что на сегодняшний день, в частности, со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов.

При этом заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов озвучил стремление региона стать частью России.

В тот же день Сергей Аксенов отметил, что железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в полном объеме. Накануне стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

28 апреля Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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