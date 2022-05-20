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В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовском море

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Военные НАТО на корабле
Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Планы НАТО по строительству военных баз в Азовском море были сорваны, так как Украина потеряла контроль над выходом к стратегически важному объекту как результат спецоперации России. Об этом 20 мая заявил депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет.

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«Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — сообщил Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Таким образом, действия России гарантировали защиту государственных границ от присутствия западной военной инфраструктуры.

«Уверен, что эти военные базы станут форпостами, которые будут защищать границы России», — резюмировал Шеремет.

17 мая министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО грубо нарушает свои обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, результатом чего стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

4 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Североатлантического альянса от выполнения Основополагающего акта Россия–НАТО позволяет ему проводить военные учения вблизи российских границ, размещать вблизи России ядерное оружие и устраивать провокации.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала целью НАТО «наращивание военного потенциала и географической экспансии», а также создание «еще одного фланга для угроз России».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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