В Запорожской области заявили о намерении региона войти в состав РФ

Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России, сообщил 25 мая представитель администрации региона Владимир Рогов.

«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в планах создать в составе России полноценный субъект — Запорожскую Республику.

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Рогов отметил, что население Запорожской области — «абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы».

Он добавил, что на сегодняшний день от украинских националистов освобождено две трети области. При этом областной центр — город Запорожье — продолжает находиться под контролем киевского режима, что вызывает беспокойство. Однако власти региона уверены, что город будет освобожден.

Запорожский регион может занять достойное место в Южном федеральном округе, выразил мнение чиновник.

Ранее Владимир Рогов рассказал, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона, теперь, по его словам, там можно рассчитываться в гривнах и рублях. Он подчеркнул, что в настоящее время налажено программное обеспечение, что позволило открывать расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц.

24 мая стало известно, что в освобожденном еще в середине марта от украинских националистов городе Мелитополе, расположенном на юге Запорожской области Украины, подняли флаг РФ.

18 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля. Тогда же он и рассказал, что жителям Запорожской области в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Он добавил, что Запорожской области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется «в тени».

В этот же день корреспондент телеканала «Известия» Мери Бадунц сообщила, что в Мелитиполе начало действовать первое отделение российского банка, где предприниматели и организации теперь смогут открывать счета в рублях.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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