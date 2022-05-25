Бивалютная зона введена в Запорожской области
Бивалютная зона введена в освобожденной части Запорожской области, с этого момента там можно рассчитываться в гривнах и рублях, сообщил 25 мая представитель администрации региона Владимир Рогов.
«В регионе введена бивалютная зона. Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области», — сказал Рогов.
По его словам, в регион зашел Международный расчетный банк.
«Уже налажено программное обеспечение. Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц. В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц», — подчеркнул представитель администрации региона.
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