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Бивалютная зона введена в Запорожской области

В Запорожской области можно будет расплачиваться рублями наравне с гривнами
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Бивалютная зона введена в освобожденной части Запорожской области, с этого момента там можно рассчитываться в гривнах и рублях, сообщил 25 мая представитель администрации региона Владимир Рогов.

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«В регионе введена бивалютная зона. Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области», — сказал Рогов.

По его словам, в регион зашел Международный расчетный банк.

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«Уже налажено программное обеспечение. Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц. В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц», — подчеркнул представитель администрации региона.

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