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Рублевая реальность: что предлагается в новом президентском законопроекте

Расчеты по управлению интеллектуальными правами будут вестись только в российской валюте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Из-за санкций и отключения SWIFT в России чрезвычайно затруднены платежи по договорам, связанным с управлением интеллектуальными правами. Перед российскими пользователями встала угроза расторжения контрактов из-за несвоевременной выплаты роялти. Проблема может быть решена благодаря новому порядку расчетов с правообладателями, который предусмотрен проектом нового президентского указа. Подробности — в материале «Известий».

Новые условия

Согласно документу (есть в распоряжении редакции), правообладатели из недружественных стран смогут продолжить работу в России при соблюдении нескольких условий. Российские пользователи должны будут открыть в уполномоченном правительством банке специальный счет «О» на имя правообладателя и, заручившись его согласием, начать перечислять на него лицензионные платежи в рублях по курсу на день операции. Если правообладатель будет медлить с согласием или подтверждением своих реквизитов, штраф за просрочку платежа взиматься не будет.

Норма не будет применяться к продукции, защищенной товарным знаком, которая ввозится в страну в режиме параллельного импорта, а также к результатам интеллектуальной деятельности, которые используются по принудительной лицензии, и к платежам до 100 тыс. рублей при использовании интеллектуальной собственности в личных целях. Не коснется он и договорных отношений, стороны которых надлежащим образом выполняли свои обязательства до 24 февраля и продолжают выполнять после.

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Проверенная логика

Указ президента воспроизводит логику уже существующих нормативных актов, определяющих порядок расчета с недружественными странами, считает партнер патентной компании IPAKS Group, член Союза юристов России, патентный поверенный Российской Федерации Дмитрий Кравцов.

— Самый известный пример подобной меры — расчеты за газ в рублях. Сначала особый порядок расчета был установлен за сырье, теперь — за идеи. Важно, что президент предложил вариант получения средств и справедливой оплаты за использование интеллектуальной собственности. Таким образом он поставил точку в дискуссии о том, нужно ли платить за контент из недружественных стран, — нужно, — говорит правовед.

Эксперт подчеркнул, что указ дает возможность рассчитаться за результаты творческой деятельности даже в тех случаях, когда внешнеполитическая конъюнктура этому препятствует.

— Если правообладатель настроен получить деньги за использование контента, он их обязательно получит. Если же он не готов делиться своими реквизитами, пользоваться рублевым счетом и просто идти на контакт с лицензиатом из России, ему остается пенять только на себя, — заключил Дмитрий Кравцов.

Дополнительная страховка

Старший юрист Eversheds Sutherland Russia Алексей Дарков в свою очередь считает, что проект указа в первую очередь страхует лицензиатов.

— Самое главное здесь то, что у лицензиаров, уходящих из России или приостанавливающих деятельность в стране, остается меньше возможностей в одностороннем порядке прекратить договоры, в том числе на основании условия о неплатеже. У правообладателей будет понимание, что конкретно по этому основанию расторгнуть договор не получится, — подчеркивает эксперт.

По словам юриста, в этой ситуации правообладателю придется отдавать себе отчет, что для взыскания задолженности с лицензиатов ему придется воспользоваться счетом «О», но тем самым договор будет автоматически продлен. Если у него есть стимул оставаться в стране и ему просто было непонятно, как взимать платежи, то указ ему поможет.

Алексей Дарков напомнил, что положения о лицензионных платежах применяются и к чрезвычайно распространенным договорам франчайзинга — по такой модели выплачивается вознаграждение за использование товарных знаков. «Благодаря указу и российские франчайзи будут в определенной мере застрахованы от расторжения контракта в одностороннем порядке по основанию неплатежа», — отметил он.

Однако новая норма не решает проблемы ограничений, введенных иностранными юрисдикциями.

— Указ не особо поможет компаниям, которые опасаются оказаться под санкциями из-за приема платежей из России. Им могут потребоваться дополнительные разъяснения иностранных органов власти по аналогии с тем, как это происходит с газом и нефтью. Бизнес должен понимать, в каких случаях ведение деятельности и прием платежей разрешены, а в каких запрещены, — отметил Алексей Дарков.

На эту же проблему обратил внимание партнер Nevsky IP Law Николай Зайченко. Он согласился, что новое регулирование — это своего рода спасательный круг для правообладателей из недружественных стран, однако задался справедливым вопросом, не будет ли письменное согласие на прием платежей из России квалифицировано за рубежом как обход санкций.

— Здесь как раз пригодится недавнее разрешение конгресса США, которое вывело лицензионные платежи из-под санкций. Фактически теперь Россия делает шаг навстречу мерам, уже принятым в США, согласно которым доступ российских пользователей к американской интеллектуальной собственности можно не прекращать. Теперь с нашей стороны появляется механизм оплаты прав доступа к контенту, — пояснил юрист.

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