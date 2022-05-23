В Херсонской области ввели бивалютную зону

В Херсонской области вводится бивалютная зона, российский рубль будет в обороте наряду с гривной. Об этом 23 мая сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо.

«С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной», — сказал он в ходе брифинга.

По его словам, в ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка.

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Регион одним из первых перешел под полный контроль российских Вооруженных сил. Ранее в мае корреспондент «Известий» Алексей Рамм проехал по Херсонской области, и рассказал, как там складывается гуманитарная и военная ситуация.

16 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что регион возвращается к мирной жизни, несмотря на то что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически продолжают наносить удары реактивными снарядами. В области формируют и структурируют новые органы управления.

19 мая Владимир Сальдо сообщил о планах Херсонской области войти в состав России. Он отмечал, что регион полностью освобожден от украинских боевиков и живет в мирном режиме.

На данный момент в Херсонской области возобновилось вещание российских телеканалов и радиостанций. 6 мая власти края заявили, что жители региона получат право на российское гражданство.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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