Обстрелы со стороны украинских военных в Херсонской области сейчас не ведутся. Ситуацию в регионе можно охарактеризовать как стабильную, заявил в понедельник, 16 мая, заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«У нас на сегодняшний момент всё достаточно спокойно», — сообщил Стремоусов журналистам.

По его словам, несмотря на то, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически продолжают наносить удары реактивными снарядами, Херсонская область возвращается к мирной жизни. Сейчас в регионе формируют и структурируют новые органы управления, так как вся прежняя правящая верхушка сбежала.

Ранее, 11 мая, замглавы военно-гражданской администрации региона заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

Комментируя эту просьбу, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вопрос о будущем статусе Херсонской области должны решать ее жители. При этом РФ согласится с решением, которое примет население региона.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

С 1 мая регион перешел на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

Также в мае стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.