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Глава Херсонской области рассказах о планах региона войти в состав России

Глава ВГА Сальдо: Херсонская область станет субъектом Российской Федерации
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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Херсонская область станет субъектом Российской Федерации и войдет. Об этом сообщил в четверг, 19 мая, заявил глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо.

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«Херсонская область вернется в состав России. Новый бюджет региона уже утвержден в рублях. Зарплаты и пенсии в Херсонской области с мая уже в рублях», — сказал Сальдо на первом совещании с главами районных областей в Херсоне.

Прежде он отмечал, что регион полностью освобожден от украинских боевиков и живет в мирном режиме, несмотря на близость военных действий.

Ранее, 11 мая, зампредседателя ВГА Кирилл Стремоусов сообщал, что власти области планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести регион в состав РФ. По его словам, референдум, который законно провели в Крыму, не был воспринят мировым сообществом. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области напрямую к главе российского государства.

Тогда же Стремоусов добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года. Кроме того, в Херсонской области с нуля создадут пенсионные органы, так как власти Киева не передадут реестр пенсионеров. Также будет выстроена банковская система. Переговоры об открытии российского банка уже ведутся, он появится на территории области до конца мая.

Ранее тот же день постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что освобожденные от националистов южные территории Украины войдут в состав РФ. Он обратил внимание на то, что юго-восточные территории когда-то были «подарены» Украине, однако там проживает русскоязычное население.

Комментируя это заявление спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что вопрос о будущем статусе Херсонской области должны решать ее жители. При этом РФ согласится с решением, которое примет население региона.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях. Жители области также получат право на российское гражданство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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