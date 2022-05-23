Экономика Херсонской области постепенно перешла на расчеты в рублях

В Херсонской области и ее центре, городе Херсон, восстанавливают экономику и мирную жизнь. Регион одним из первых перешел под полный контроль российских Вооруженных сил. Корреспондент «Известий» Алексей Рамм проехал по Херсонской области, чтобы узнать, как там складывается гуманитарная и военная ситуация.

На границах региона обстановка остается сложной и сегодня. На западе находится пока подконтрольный Киеву Николаев. Оттуда украинские вооруженные формирования постоянно пытаются наносить ракетные и артиллерийские удары.

Из Донецка выехали рано утром. Путь неблизкий: мимо Мариуполя, далее через Мангуш в Запорожскую область и только потом — Херсон. Появляется уникальная возможность сравнить эти регионы.

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Запорожская область — страна полей. Они тянутся буквально до горизонта, и в целом местность там более степная. А вот Херсонская область — царство садов. Вдоль дороги тянутся зеленые насаждения, потом их место занимают такие же обширные поля, затем опять сады.

«Земля у нас очень плодородная. За один сезон фермеры снимают по два, а бывает, и по три урожая», — рассказал руководитель администрации города Херсон Александр Кобец.

Вдоль основных дорог области — уничтоженная украинская военная техника. Целые колонны, разгромленные на марше. Среди обгорелых остовов легко узнаются танки Т-64, боевые разведывательные машины БРДМ и автомобили КрАЗ.

Есть в Херсонской области (как и в соседней Запорожской) еще одна проблема — с наличными. Украинские банки успели вывести все гривны, которые были в их распоряжении. Однако, в отличие от соседей, здесь уже вовсю ходят рубли. Правда, пока продавцы путаются, по какому курсу переводить гривны в рубли.

Формально за одну гривну дают 2,6 рубля. Но этот курс торговцы нередко трактуют в свою пользу — по три рубля за гривну. Хотя даже в этом случае цены на продукты в Херсоне вполне приемлемы и местами даже ниже, чем в России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Область мира: как сегодня живет Херсон