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Жители Запорожской области получат в мае пенсии и зарплаты в рублях

Хуснуллин: жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, а жителям Запорожской области в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин, находящийся в Мелитополе с рабочим визитом.

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«Мы уже в этом месяце будем выдавать зарплаты и пенсии рублями», — сказал он журналистам в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что он сюда приехал для того, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции.

Также Хуснуллин заявил, что Запорожской области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется «в тени».

Вице-премьер отметил, что Россия намерена восстановить все освобожденные территории. Сейчас рассчитывается объем необходимых для этого средств. При этом уточнил, что средства на это есть. Все эти программы настроят и интегрируют с областью.

Ранее, 17 мая, Хуснуллин заявлял также, что РФ займется восстановлением, ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Кроме того, по его словам, главная задача в настоящее время «максимально запустить экономику» региона.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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