Россия займется восстановлением мостов и ремонтом дорог в Херсонской области

Российская Федерация займется восстановлением, ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Об этом 17 мая сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Крым 24». По его словам, деньги на проведение работ уже выделены.

«Из того, что мы точно видим, мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей», — сказал он.

Кроме того, по его словам, главная задача в настоящее время «максимально запустить экономику» области. Хуснуллин отметил, что для этого намечен целый комплекс мер.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных 15 марта. Тогда же в Минобороны РФ отмечали, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме.

11 мая заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что власти области планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести регион в состав РФ.

15 апреля глава ДНР Денис Пушилин рассказал «Известиям», что «Россия активно включится» в восстановление инфраструктуры, а «ремонтного-строительные работы будут идти ускоренными темпами». Он уточнил, что за российскими регионами будут закреплены населенные пункты Донбасса для оказания помощи и содействия.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и Луганской Народной Республики к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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